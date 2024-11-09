Названа победительница конкурса красоты «Мисс Земля»

На международном конкурсе красоты «Мисс Земля» победила 21-летняя участница из Австралии Джессика Лейн. Мероприятие прошло в филиппинском городе Параньяке.

Проходка Джессики перед конкурсом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jessica_m__lane

В конкурсе принимали участие представительницы 76 стран. В финале были выбраны четыре победительницы — по одной на каждую стихию, тем не менее самым почётным званием принято считать «Мисс Земля». «Мисс Воздух» стала исландка Храфнхильдур Харальдсдоттир, «Мисс Огонь» — участница из Перу Нива Антезана, а титул «Мисс Вода» получила представительница США Беа Миллан-Виндорски. Стоит отметить, что для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст на факультете журналистики.

Джессика Лейн. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jessica_m__lane

Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Кемеровской области, которая в 2023 году стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России». На конкурсе «Мисс Земля» наша соотечественница стала одной из победительниц в номинации «Красота лица».

Екатерина Романова. Фото © YouTube / MISS EARTH Official

Конкурс «Мисс Земля» проходит каждый год на Филиппинах. Он пропагандирует экологическую осведомлённость, сохранение природы и социальную ответственность и входит в «большую четвёрку» международных конкурсов красоты вместе с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». В прошлом году титул «Мисс Земля» получила албанка Дрита Зири.