Россиянам будут платить за наставничество на работе
Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе
Глава государства Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно закону, теперь в российском Трудовом кодексе появляется понятие «наставник». Наставничество будет осуществляться сотрудником с его письменного согласия, а форма работа и функции будут указываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.
Что касается оплаты труда наставников, то её размер для работников госучреждений будут устанавливаться законами и иными нормативными актами федерального, регионального или местного уровней. Выплаты в других организациях будут регулироваться коллективными договорами и соглашениями.
Напомним, что в декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество. Глава государства подчёркивал, что кураторство в стране не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки. В мае 2024 года Госдума одобрила закон о доплатах за наставничество.
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