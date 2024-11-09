Россиянам будут платить за наставничество на работе

Глава государства Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно закону, теперь в российском Трудовом кодексе появляется понятие «наставник». Наставничество будет осуществляться сотрудником с его письменного согласия, а форма работа и функции будут указываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.