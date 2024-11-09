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9 ноября, 19:18

Россиянам будут платить за наставничество на работе

Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе

Глава государства Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно закону, теперь в российском Трудовом кодексе появляется понятие «наставник». Наставничество будет осуществляться сотрудником с его письменного согласия, а форма работа и функции будут указываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.

Что касается оплаты труда наставников, то её размер для работников госучреждений будут устанавливаться законами и иными нормативными актами федерального, регионального или местного уровней. Выплаты в других организациях будут регулироваться коллективными договорами и соглашениями.

В Госдуме рассказали, как закон о доплате за наставничество поможет новичкам и руководителям
В Госдуме рассказали, как закон о доплате за наставничество поможет новичкам и руководителям

Напомним, что в декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество. Глава государства подчёркивал, что кураторство в стране не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки. В мае 2024 года Госдума одобрила закон о доплатах за наставничество.

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© Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Оксана Попова
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