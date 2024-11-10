«Тенденция к обострению»: Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
Сырский сообщил командующему силами НАТО в Европе на тяжёлую ситуацию на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ
Главком ВСУ Александр Сырский доложил главнокомандующему объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте. По его словам, обстановка для украинской армии может стать ещё хуже.
«Провёл очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский в телеграм-канале.
Украинский генерал пожаловался, что российская армия имеет численное преимущество. По его словам, сейчас ВС РФ продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.
Ранее военный эксперт сообщал, что до конца 2024 года российские войска возьмут не только Курахово, но и Покровск, потеря которого может нанести серьёзный удар по украинской экономике. По его словам, у украинской армии закончились резервы, боеприпасы, участились случаи дезертирства. Тем временем наши войска развели наступление на участке фронта приблизительно в 70 километров на юго-запад от Донецка, поэтому эксперт уверен, что линия фронта сейчас продвинется.