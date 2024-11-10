«Тенденция к обострению»: Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский доложил главнокомандующему объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте. По его словам, обстановка для украинской армии может стать ещё хуже.

«Провёл очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский в телеграм-канале.