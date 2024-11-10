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Регион
10 ноября, 07:40

В подмосковных Раменском и Жуковском отменён режим опасности БПЛА

В подмосковных Раменском и Жуковском отменён режим опасности БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-каналах администраций городских округов.

«Раменский городской округ — отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении администрации городского округа Раменское.

Немногим позднее данная информация также появилась в телеграм-канале администрации Жуковского.

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Напомним, с раннего утра 10 ноября системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Прежде было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадал один человек женщина. Она в реанимации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Мария Любицкая
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