Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме
Все ограничения на работу Домодедово в связи с опасностью БПЛА сняты. Аэропорт на данный момент работает штатно. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«В 10:32 все ограничения на прилёт и на вылет сняты. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе, передаёт ТАСС.
Напомним, с раннего утра 10 ноября системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Прежде было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадал один человек. В связи с этим в московских Внуково и Домодедово был введён режим «Ковёр».
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