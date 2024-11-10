Ограничения на полёты сняты в Шереметьево, Домодедово и Жуковском

Ограничительные меры в связи с опасностью атаки БПЛА сняты в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Меры распространялись на приём и выпуск самолётов.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в телеграм-канале ведомства.

36 самолётов были оперативно направлены на запасные аэродромы. Аэродромы и диспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.