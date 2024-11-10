Ограничения на полёты сняты в Шереметьево, Домодедово и Жуковском
Ограничительные меры в связи с опасностью атаки БПЛА сняты в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Меры распространялись на приём и выпуск самолётов.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в телеграм-канале ведомства.
36 самолётов были оперативно направлены на запасные аэродромы. Аэродромы и диспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Так, например, в международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова было переправлено 14 бортов, следовавших по маршруту в Москву.
Напомним, с раннего утра 10 ноября системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Прежде было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадал один человек. В связи с этим в московских аэропортах был введён режим «Ковёр».
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