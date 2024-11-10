«Спекуляции бессмысленны»: Зеленского обвинили в популизме по теме давно уплывшего Крыма
Депутат Белик: Слова советника Трампа о Крыме являются признанием очевидного
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Позиция советника будущего президента США Дональда Трампа, призвавшего Украину перестать думать о возвращении Крыма, является признанием очевидного и здравым взглядом на реальность, чем не отличается Владимир Зеленский. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, поэтому всяческие спекуляции на этот счёт абсурдны и бессмысленны. Однако Зеленский, который подвёл Украину к краю пропасти, продолжает использовать тему Крыма в своих популистских заявлениях и беспринципном политиканстве», — уверен парламентарий.
В беседе с RT он подчеркнул, что желания Зеленского никогда не играли никакой роли. По словам депутата, США рассматривают конфликт на Украине с точки зрения собственных геополитических целей.
Напомним, ранее старший советник Дональда Трампа Брайан Ланца заявил, что США после победы республиканца не станут оказывать поддержку Украине в желании «вернуть Крым». В российском регионе поддержали настрой советника Трампа. Кроме того, в Крыму будущего лидера Америки призвали принять решение для восстановление отношений между РФ и США.