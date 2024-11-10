Позиция советника будущего президента США Дональда Трампа, призвавшего Украину перестать думать о возвращении Крыма, является признанием очевидного и здравым взглядом на реальность, чем не отличается Владимир Зеленский. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, поэтому всяческие спекуляции на этот счёт абсурдны и бессмысленны. Однако Зеленский, который подвёл Украину к краю пропасти, продолжает использовать тему Крыма в своих популистских заявлениях и беспринципном политиканстве», — уверен парламентарий.