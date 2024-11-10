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10 ноября, 12:16

Трампу предрекли возможное отстранение от поста президента США уже через два года

РИА «Новости»: Конгресс может отстранить Трампа от власти через два года

Конгресс США может уже через два года отстранить Дональда Трампа от власти. Об этом говорится в публикации РИА «Новости». По мнению экспертов, многое будет зависеть от политики президента США.

В материале отмечается, что выборы в Конгресс проводятся в несколько этапов, раз в два года. Так как население не может отстранить президента от власти, оно проецирует свои настроения на парламентариев.

«Поэтому вполне вероятно, что «медовый месяц» Трампа и законодателей продлится не четыре года, а вдвое меньше. Многое будет зависеть от самого президента. Например, тот же [22-й и 24-й президент США Гровер] Кливленд вдруг начал активно поддерживать бизнесменов. Вот рабочие и прокатили его однопартийцев-демократов уже осенью 1894-го», — пишут авторы статьи.

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Напомним, что 5 ноября в США проходили выборы главы государства. Кандидату от Республиканской партии Трампу удалось обойти демократку Камалу Харрис, набрав более 270 голосов выборщиков. Трамп победоносно объявил себя избранным президентом, а его сопернице пришлось признать поражение. Официально итоги выборов утвердят позднее, инаугурация состоится в январе.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Никита Никонов
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