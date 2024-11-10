Трампу предрекли возможное отстранение от поста президента США уже через два года

Конгресс США может уже через два года отстранить Дональда Трампа от власти. Об этом говорится в публикации РИА «Новости». По мнению экспертов, многое будет зависеть от политики президента США.

В материале отмечается, что выборы в Конгресс проводятся в несколько этапов, раз в два года. Так как население не может отстранить президента от власти, оно проецирует свои настроения на парламентариев.