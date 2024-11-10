Нетаньяху заявил, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky, noamgalai
Между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху за последние дни трижды состоялся разговор. Об этом сообщает канцелярия лидера правительства еврейского государства.
«Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны ещё больше укрепить прочный союз между Израилем и США», — сказал Нетаньяху.
Он также уточнил, что у них с новоизбранным президентом Соединённых Штатов сходятся взгляды на вопрос об угрозе, исходящей от Ирана.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.