Нетаньяху заявил, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом

Между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху за последние дни трижды состоялся разговор. Об этом сообщает канцелярия лидера правительства еврейского государства.

«Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны ещё больше укрепить прочный союз между Израилем и США», — сказал Нетаньяху.