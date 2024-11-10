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10 ноября, 14:52

Нетаньяху заявил, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky, noamgalai

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky, noamgalai

Между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху за последние дни трижды состоялся разговор. Об этом сообщает канцелярия лидера правительства еврейского государства.

«Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны ещё больше укрепить прочный союз между Израилем и США», — сказал Нетаньяху.

Он также уточнил, что у них с новоизбранным президентом Соединённых Штатов сходятся взгляды на вопрос об угрозе, исходящей от Ирана.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.

Мария Любицкая
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