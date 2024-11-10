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Регион
10 ноября, 16:25
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«Направлены на жилые районы»: Кнайсль осудила атаки украинских дронов на Россию

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Атаки дронов ВСУ нацелены на жилые районы в РФ

Украинские беспилотники, атаковавшие Россию в воскресенье, 10 ноября, были нацелены на жилые районы. Соответствующее заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в деревню под Рязанью. Она подчеркнула, что сегодняшнее нападение ВСУ на московский регион было «самым ожесточённым» с начала спецоперации (СВО).

«Все сегодняшние атаки дронов на территории РФ были направлены на жилые районы», — написала Кнайсль в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки применили 84 беспилотника для атаки гражданских целей на территории РФ. Больше всего дронов было сбито в Московской области — 34 штуки. В результате падения обломков в трёх населенных пунктах произошло возгорание четырёх домов и пострадали пять человек.

Очевидец рассказал, как ПВО чётко пресекла атаку дронов ВСУ на Подмосковье
Очевидец рассказал, как ПВО чётко пресекла атаку дронов ВСУ на Подмосковье
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Telegram / KarinKneisslofficial

Наталья Демьянова
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