Украинские беспилотники, атаковавшие Россию в воскресенье, 10 ноября, были нацелены на жилые районы. Соответствующее заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в деревню под Рязанью. Она подчеркнула, что сегодняшнее нападение ВСУ на московский регион было «самым ожесточённым» с начала спецоперации (СВО).