Плачевное состояние ВСУ подтолкнуло украинскую разведку на отчаянный шаг — угон российского вертолёта РЭБ. Однако на пути украинских шпионов встали отечественные спецслужбы. Они не только помешали противнику реализовать свой план, но и наказали его.

По данным RT, речь идёт об уникальном российском вертолёте Ми-8МТПР «Рычаг», который оснащён системой РЭБ. Чтобы заполучить боевую машину, разведка Украины решила завербовать пилота через соцсети. Ему приказали отравить экипаж или расстрелять из пистолета, если яд не подействует.