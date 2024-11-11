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Регион
11 ноября, 08:56
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Ракета вместо вертушки: Как ГУР поплатилось за попытку угона уникального Ми-8

ВС РФ ударили по месту, где должен был приземлиться «завербованный» пилот Ми-8

Плачевное состояние ВСУ подтолкнуло украинскую разведку на отчаянный шаг — угон российского вертолёта РЭБ. Однако на пути украинских шпионов встали отечественные спецслужбы. Они не только помешали противнику реализовать свой план, но и наказали его.

По данным RT, речь идёт об уникальном российском вертолёте Ми-8МТПР «Рычаг», который оснащён системой РЭБ. Чтобы заполучить боевую машину, разведка Украины решила завербовать пилота через соцсети. Ему приказали отравить экипаж или расстрелять из пистолета, если яд не подействует.

В назначенное время вертолёт должен был приземлиться в определённом месте. Операция разрабатывалась в течение года — и всё это время контрразведка контролировала ситуацию. По итогу российские спецслужбы наказали своих наглых «коллег». Вместо вертолёта на указанную площадку прилетела ракета...

Украина стала чумной и лишилась поддержки разведки ЕС в угоне вертолёта, заявили в ФСБ
Украина стала чумной и лишилась поддержки разведки ЕС в угоне вертолёта, заявили в ФСБ

Ранее в ФСБ подтвердили, что год водили за нос сотрудника ГУР, пытавшегося организовать угон вертолёта. Украинские спецслужбы предложили российскому лётчику до 750 тысяч долларов за операцию. Напомним, ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. ГУР обещало лётчику вывезти его с семьёй в Кишинёв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Борис Эльфанд
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