Особо опасен: Когда алкоголика можно госпитализировать принудительно
Нарколог Вашкин: Агрессивного алкоголика можно госпитализировать без согласия
Если алкоголик представляет серьёзную опасность для себя и окружающих, согласно законодательству, его можно госпитализировать против собственной воли. Важным показанием для доставки пьяницы в наркологический стационар является его агрессивное поведение.
Об этом в беседе с РИАМО рассказал психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин. Он подчеркнул, что для принудительной госпитализации алкоголика требуются веские основания. Лечение против воли пациента возможно, если он находится в беспомощном состоянии, проявляет агрессию, имеет тяжелые психические расстройства на фоне пьянства и неоднократно совершал правонарушения в состоянии опьянения.
«Если вы столкнулись с такой крайней ситуацией, первым делом обратитесь в полицию и вызовите наркологическую бригаду для освидетельствования», — рекомендовал эксперт.
Он отметил, что для госпитализации потребуется решение суда. Поэтому необходимо заранее собрать доказательства опасного поведения алкоголика. Пойдут свидетельские показания соседней, справки из травмпункта и видеозаписи. Однако пьяницу можно отправить в стационар лишь временно. Для полноценного лечения требуется желание пациента.
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