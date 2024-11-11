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Регион
11 ноября, 14:58

Особо опасен: Когда алкоголика можно госпитализировать принудительно

Нарколог Вашкин: Агрессивного алкоголика можно госпитализировать без согласия

Если алкоголик представляет серьёзную опасность для себя и окружающих, согласно законодательству, его можно госпитализировать против собственной воли. Важным показанием для доставки пьяницы в наркологический стационар является его агрессивное поведение.

Об этом в беседе с РИАМО рассказал психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин. Он подчеркнул, что для принудительной госпитализации алкоголика требуются веские основания. Лечение против воли пациента возможно, если он находится в беспомощном состоянии, проявляет агрессию, имеет тяжелые психические расстройства на фоне пьянства и неоднократно совершал правонарушения в состоянии опьянения.

«Если вы столкнулись с такой крайней ситуацией, первым делом обратитесь в полицию и вызовите наркологическую бригаду для освидетельствования», — рекомендовал эксперт.

Он отметил, что для госпитализации потребуется решение суда. Поэтому необходимо заранее собрать доказательства опасного поведения алкоголика. Пойдут свидетельские показания соседней, справки из травмпункта и видеозаписи. Однако пьяницу можно отправить в стационар лишь временно. Для полноценного лечения требуется желание пациента.

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Борис Эльфанд
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