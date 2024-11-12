Не дождавшегося обмена военного из США отправили по этапу в Забайкалье
Американского солдата Блэка этапируют из Приморья в колонию в Забайкальском крае
Гордон Блэк. Фото © ТАСС / AP
Американского солдата Гордона Блэка этапируют из Приморья в колонию в Забайкальском крае для отбывания срока, сообщает председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.
«На данный момент его этапируют. Срок его прибытия туда определить точно невозможно, это может быть как 10 дней, так и 1 месяц», — поделился Найдин.
Такое решение было принято в связи с тем, что в Приморском крае нет исправительных колоний общего режима для осуждённых. Поэтому Блэка отправляют отбывать наказание в колонию в Забайкальском крае для тех, кто впервые отбывает срок.
Напомним, американского военнослужащего задержали во Владивостоке 6 мая. Он ненадолго прибыл в Россию из Южной Кореи к своей возлюбленной, с которой у сержанта и возникла ссора: Блэк применил к девушке физическую силу, а затем скрылся с украденными 10 тысячами рублей. Сам Гордон озвучил другую версию произошедшего и вину не признал. Пострадавшая же указала на психическое нездоровье бойфренда. Но суд всё равно приговорил иностранца к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.