Не дождавшегося обмена военного из США отправили по этапу в Забайкалье

«На данный момент его этапируют. Срок его прибытия туда определить точно невозможно, это может быть как 10 дней, так и 1 месяц», — поделился Найдин.

Такое решение было принято в связи с тем, что в Приморском крае нет исправительных колоний общего режима для осуждённых. Поэтому Блэка отправляют отбывать наказание в колонию в Забайкальском крае для тех, кто впервые отбывает срок.