Российские военные устраивают «системный ремонт» ПВО в Киевской области
«ВО»: ВС России ежедневно разрушают системы ПВО в Киевской области
После ряда ночных атак на систему противовоздушной обороны в Киеве и его окрестностях, на Украине пришли к выводу, что российские войска систематически разрушают ПВО в столичном регионе и намеренно перегружают её элементы. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
В публикации указывается, что в ночь на 12 ноября российские Вооружённые силы вновь атаковали позиции украинских войск на контролируемых ими территориях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, а ранее ударам подвергались Вышгород, Бровары, Обухов, Шостка и Конотоп. Кроме того, несколько ночей подряд обстрелам подвергались Киев и Киевская область.
«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те её звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее поражённые РЛС и ЗРК», — говорится в тексте статьи.
Ранее в генеральном штабе ВСУ признали, что армия оказалась в очень сложном положении на всех участках фронта, российские военные превосходят противника по техническому оснащению, качеству и количеству личного состава, а также по вооружению. Кроме того, многие солдаты Незалежной предпочитают сдаваться в плен, потому что боятся не выжить под гнётом ВС РФ. Из-за огромной утраты украинцев с фронта, командиры решили прощать дезертиров, лишь бы те вернулись на позиции.
Telegram / Минобороны России