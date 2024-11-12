После ряда ночных атак на систему противовоздушной обороны в Киеве и его окрестностях, на Украине пришли к выводу, что российские войска систематически разрушают ПВО в столичном регионе и намеренно перегружают её элементы. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

В публикации указывается, что в ночь на 12 ноября российские Вооружённые силы вновь атаковали позиции украинских войск на контролируемых ими территориях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, а ранее ударам подвергались Вышгород, Бровары, Обухов, Шостка и Конотоп. Кроме того, несколько ночей подряд обстрелам подвергались Киев и Киевская область.