МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову
Министерство иностранных дел Молдавии передало ноту протеста российскому послу в стране, Олегу Озерову, обвинив Москву в мифическом вмешательстве в выборы. Об этом сообщает ведомство в сво
м Telegram-канале 12 ноября.
«Сегодня на встрече в МИД Молдавии послу Российской Федерации Олегу Озерову был вручён знак протеста», — говорится в сообщении министерства.
Поводом для этого стали обвинения в якобы «преднамеренном вмешательстве России в избирательный процесс в Молдове, касающемся как президентских выборов, так и референдума о вступлении страны в Европейский Союз».
3 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. После подсчёта всех протоколов победу одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать итоги голосования, а оппозиционный блок «Победа» планирует оспорить результаты в суде.
Софья Сандурская / ТАСС