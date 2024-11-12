МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову

Министерство иностранных дел Молдавии передало ноту протеста российскому послу в стране, Олегу Озерову, обвинив Москву в мифическом вмешательстве в выборы. Об этом сообщает ведомство в сво м Telegram-канале 12 ноября.

«Сегодня на встрече в МИД Молдавии послу Российской Федерации Олегу Озерову был вручён знак протеста», — говорится в сообщении министерства.