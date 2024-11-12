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12 ноября, 10:41

МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову

Министерство иностранных дел Молдавии передало ноту протеста российскому послу в стране, Олегу Озерову, обвинив Москву в мифическом вмешательстве в выборы. Об этом сообщает ведомство в сво

м Telegram-канале 12 ноября.

«Сегодня на встрече в МИД Молдавии послу Российской Федерации Олегу Озерову был вручён знак протеста», — говорится в сообщении министерства.

Поводом для этого стали обвинения в якобы «преднамеренном вмешательстве России в избирательный процесс в Молдове, касающемся как президентских выборов, так и референдума о вступлении страны в Европейский Союз».

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3 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. После подсчёта всех протоколов победу одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать итоги голосования, а оппозиционный блок «Победа» планирует оспорить результаты в суде.

Обложка ©

Софья Сандурская / ТАСС

Марина Фещенко
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