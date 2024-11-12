Опра Уинфри вышла из себя из-за чуши о получении миллиона долларов от штаба Харрис
TMZ: Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
Опра Уинфри. Фото © ТАСС / AP / Matt Rourke
Американская телеведущая Опра Уинфри назвала чушью предположение, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании заплатил ей 1 миллион долларов за поддержку её кандидатуры.
«Опра Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили $1 миллион за проведение мероприятия от имени президентской кампании Камалы Харрис», — сообщает портал TMZ.
Легенда ток-шоу «ясно дала понять», что не получила ни цента за участие в кампании. Она уверяет, что по своей инициативе поддерживала Демократическую партию США и была одним из основных выступающих на встрече их сторонников в Филадельфии.
Напомним, Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 5 ноября. Республиканцы также получили большинство в Сенате и могут завоевать лидерство в Палате представителей. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года. Противники будущего президента выражают своё возмущение не только в Сети: около 50 тысяч человек примут участие в «марше на Вашингтон», чтобы выразить свое недовольство результатами недавних выборов. Тысячи участников планируют таким образом выразить протест против политических приоритетов Трампа.