Опра Уинфри вышла из себя из-за чуши о получении миллиона долларов от штаба Харрис

Американская телеведущая Опра Уинфри назвала чушью предположение, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании заплатил ей 1 миллион долларов за поддержку её кандидатуры.

Легенда ток-шоу «ясно дала понять», что не получила ни цента за участие в кампании. Она уверяет, что по своей инициативе поддерживала Демократическую партию США и была одним из основных выступающих на встрече их сторонников в Филадельфии.