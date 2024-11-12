Чернокожих «рабов» массово зовут собирать хлопок на плантации от имени Трампа
В США чернокожие американцы получили сообщения с призывом прибыть на плантацию
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После победы Трампа на выборах в США чернокожие американцы массово получили анонимные сообщения с призывом прибыть на плантацию для сбора хлопка в ряде штатов. Об этом сообщает Reuters.
«Теперь, когда Трамп стал президентом, тебя выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. Соберите вещи и будьте готовы ровно к 13:00. Наши рабы-надзиратели приедут и заберут тебя на фургоне коричневого цвета. Готовьтесь, что вас обыщут, когда вы окажетесь на плантации», — гласят письма.
Оскорбительное сообщение получили жители в 12 штатах и округе Колумбия. Среди них – генеральный прокурор Луизианы Лиз Мюррилл. Неясно, кто стоит за этим, сколько человек получили послания и как были выбраны получатели. Но в некоторых СМС утверждалось, что их отправитель — сторонник Трампа или имеет отношение к его администрации. В команде избранного президента причастность к рассылке для «рабов» опровергли. Там предположили, что сообщения отправляли из-за границы.
Напомним, 5 ноября в США прошли выборы главы государства. Кандидату от Республиканской партии Трампу удалось обойти демократку Харрис, набрав 295 голосов выборщиков. Трамп победоносно объявил себя избранным президентом, а его сопернице пришлось признать поражение. Позже стало известно о возможном назначении сенатора Марко Рубио от Флориды на пост госсекретаря в администрации Трампа — это может привести к ужесточению политики в отношении Китая.