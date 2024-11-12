Чернокожих «рабов‎» массово зовут собирать хлопок на плантации от имени Трампа

После победы Трампа на выборах в США чернокожие американцы массово получили анонимные сообщения с призывом прибыть на плантацию для сбора хлопка в ряде штатов. Об этом сообщает Reuters.

«Теперь, когда Трамп стал президентом, тебя выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. Соберите вещи и будьте готовы ровно к 13:00. Наши рабы-надзиратели приедут и заберут тебя на фургоне коричневого цвета. Готовьтесь, что вас обыщут, когда вы окажетесь на плантации», — гласят письма.