СК показал видео с места подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе
Следственный комитет показал видео с места убийства капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе. На кадрах — работа следователей у повреждённого автомобиля, части которого разлетелись по всей дороге.
Место подрыва военного в Севастополе. Видео © Telegram/Следком
Напомним, авто взорвалось утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Ему частично оторвало ноги, спасти его не удалось. Следствие квалифицировало подрыв авто как теракт. Ответственность за него уже взяла СБУ.
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