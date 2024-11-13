Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 12:30

СК показал видео с места подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

Следственный комитет показал видео с места убийства капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе. На кадрах — работа следователей у повреждённого автомобиля, части которого разлетелись по всей дороге.

Место подрыва военного в Севастополе. Видео © Telegram/Следком

Напомним, авто взорвалось утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Ему частично оторвало ноги, спасти его не удалось. Следствие квалифицировало подрыв авто как теракт. Ответственность за него уже взяла СБУ.

Обложка ©

Telegram/Следком

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar