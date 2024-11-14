Фраза Шольца об умении ФРГ обращаться с деньгами вызвала смех в Бундестаге
Фраза канцлера Германии Олафа Шольца об умении Берлина обращаться с деньгами вызывала смех в Бундестаге. Об этом пишет Focus Online.
«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», — сказал глава правительства в ходе заседания.
После этого в зале был слышен смех.
Смех в Бундестаге после слов Олафа Шольца об умении Берлина обращаться с деньгами. Видео © bundestag.de
Напомним, ранее в ФРГ начались разлады между членами правящей коалиции «Светофор». Этому послужило решение Олафа Шольца уволить министра экономики страны Кристиана Линднера. Глава кабмина уже допустил, что в январе вынесет вопрос о вотуме доверия его правительству. При этом Шольц не оставляет попыток собрать правительство заново.