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14 ноября, 01:20

Фраза Шольца об умении ФРГ обращаться с деньгами вызвала смех в Бундестаге

Фраза канцлера Германии Олафа Шольца об умении Берлина обращаться с деньгами вызывала смех в Бундестаге. Об этом пишет Focus Online.

«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», — сказал глава правительства в ходе заседания.

После этого в зале был слышен смех.

Смех в Бундестаге после слов Олафа Шольца об умении Берлина обращаться с деньгами. Видео © bundestag.de

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Напомним, ранее в ФРГ начались разлады между членами правящей коалиции «Светофор». Этому послужило решение Олафа Шольца уволить министра экономики страны Кристиана Линднера. Глава кабмина уже допустил, что в январе вынесет вопрос о вотуме доверия его правительству. При этом Шольц не оставляет попыток собрать правительство заново.

Обложка ©

X / Bundeskanzler Olaf Scholz

Артур Лапсаков
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