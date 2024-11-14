Фраза Шольца об умении ФРГ обращаться с деньгами вызвала смех в Бундестаге

Фраза канцлера Германии Олафа Шольца об умении Берлина обращаться с деньгами вызывала смех в Бундестаге. Об этом пишет Focus Online.

«Я горжусь тем, что Германия хорошо обращается со своими деньгами», — сказал глава правительства в ходе заседания.

После этого в зале был слышен смех.