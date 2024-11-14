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Регион
14 ноября, 07:38

Истекающего кровью советского «Шерлока» срочно госпитализировали из квартиры в Москве

Mash: У актёра Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение из-за лекарств

Актёр Василий Ливанов. ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Василий Ливанов. ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Желудочно-кишечное кровотечение открылось у актёра Василия Ливанова. Это произошло на фоне приёма лекарств. Именно поэтому ранее звезду «Шерлока» госпитализировали из его квартиры в центре Москвы, сообщает Mash.

Ливанова положили в реанимацию. По результатам обследований, у него происходит скопление свободного газа в брюшной полости, что может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника. Врачи смогли купировать кровотечение. На данный момент состояние всенародного любимца расценивается как тяжёлое.

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Напомним, что информация о госпитализации 89-летнего актёра появилась в Сети 13 ноября. Было известно лишь, что актёр находится в хирургической реанимации в Москве. Проблемы у советского «Шерлока» начались ещё в октябре. Василий Борисович пожаловался на головную боль. Врачи решили госпитализировать его в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже стало известно, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Во время хирургического вмешательства произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце.

Наталья Афонина
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