Истекающего кровью советского «Шерлока» срочно госпитализировали из квартиры в Москве
Mash: У актёра Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение из-за лекарств
Актёр Василий Ливанов. ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Желудочно-кишечное кровотечение открылось у актёра Василия Ливанова. Это произошло на фоне приёма лекарств. Именно поэтому ранее звезду «Шерлока» госпитализировали из его квартиры в центре Москвы, сообщает Mash.
Ливанова положили в реанимацию. По результатам обследований, у него происходит скопление свободного газа в брюшной полости, что может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника. Врачи смогли купировать кровотечение. На данный момент состояние всенародного любимца расценивается как тяжёлое.
Напомним, что информация о госпитализации 89-летнего актёра появилась в Сети 13 ноября. Было известно лишь, что актёр находится в хирургической реанимации в Москве. Проблемы у советского «Шерлока» начались ещё в октябре. Василий Борисович пожаловался на головную боль. Врачи решили госпитализировать его в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже стало известно, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Во время хирургического вмешательства произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце.