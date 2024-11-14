Истекающего кровью советского «Шерлока» срочно госпитализировали из квартиры в Москве

Желудочно-кишечное кровотечение открылось у актёра Василия Ливанова. Это произошло на фоне приёма лекарств. Именно поэтому ранее звезду «Шерлока» госпитализировали из его квартиры в центре Москвы, сообщает Mash.

Ливанова положили в реанимацию. По результатам обследований, у него происходит скопление свободного газа в брюшной полости, что может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника. Врачи смогли купировать кровотечение. На данный момент состояние всенародного любимца расценивается как тяжёлое.