Экономист разрушил надежды россиян на снижение ключевой ставки весной 2025 года
Экономист Зубец усомнился в снижении ключевой ставки весной 2025 года
Экономист Алексей Зубец усомнился в недавнем прогнозе о падении ключевой ставки весной 2025 года. В эфире радио «Комсомольская правда» он напомнил, что в этот период наоборот растёт инфляция из-за подорожания овощей и фруктов, а значит, будет расти и ставка.
«Я что-то слабо в это верю, потому что весной у нас, как правило, инфляция увеличивается за счёт того, что дорожают сезонные овощи, которые должны закончиться к декабрю <…> Начинается либо импорт, либо овощи достают из хранилищ. Соответственно, цена их растёт», — поделился своим мнением эксперт.
Кроме того, экономист считает, что рост цен в ближайшее время продолжится из-за дефицита рабочих рук. Ещё несколько месяцев назад предприятия не испытывали острой нехватки кадров, однако в октябре количество вакансий начало стремительно расти.
«По факту мы имеем усиление напряжённости на рынке труда», — добавил Зубец.
О том, что ключевая ставка может начать снижаться весной 2025 года допустили в наблюдательном совете Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Там считают, что ставка может начать падать вместе с инфляцией. Однако другие эксперты полагают, что в конце 2024 года ЦБ может повысить ключевую ставку до 25%. А в 2025-м ставка может упасть, но не существенно — до 23%. Кроме того, может вырасти и курс доллара до 110-120 рублей. Сообщается, что пока идёт СВО и действуют санкции против РФ, инфляция будет только расти. В октябре этого года ключевая ставка была повышена ЦБ до 21%.
Life.ru