Экономист разрушил надежды россиян на снижение ключевой ставки весной 2025 года

Экономист Алексей Зубец усомнился в недавнем прогнозе о падении ключевой ставки весной 2025 года. В эфире радио «Комсомольская правда» он напомнил, что в этот период наоборот растёт инфляция из-за подорожания овощей и фруктов, а значит, будет расти и ставка.

«Я что-то слабо в это верю, потому что весной у нас, как правило, инфляция увеличивается за счёт того, что дорожают сезонные овощи, которые должны закончиться к декабрю <…> Начинается либо импорт, либо овощи достают из хранилищ. Соответственно, цена их растёт», — поделился своим мнением эксперт.

Кроме того, экономист считает, что рост цен в ближайшее время продолжится из-за дефицита рабочих рук. Ещё несколько месяцев назад предприятия не испытывали острой нехватки кадров, однако в октябре количество вакансий начало стремительно расти.