Москвичка повелась на масштабный фарс с «бучинской резнёй» и доигралась до 8 лет колонии

Жительница Москвы Анастасия Бережинская получила восемь лет в колонии общего режима, её вина доказана сразу по трём статьям УК РФ: распространение фейков о Российской армии, дискредитация наших военнослужащих и оправдание терроризма. Об этом гласит решение Второго западного окружного военного суда.

«Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в резолютивной части документа.