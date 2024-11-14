Москвичка повелась на масштабный фарс с «бучинской резнёй» и доигралась до 8 лет колонии
Военный суд приговорил москвичку к 8 годам колонии по делу о фейках об армии
Жительница Москвы Анастасия Бережинская получила восемь лет в колонии общего режима, её вина доказана сразу по трём статьям УК РФ: распространение фейков о Российской армии, дискредитация наших военнослужащих и оправдание терроризма. Об этом гласит решение Второго западного окружного военного суда.
«Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в резолютивной части документа.
Также суд запретил женщине администрировать сайты в течение трёх ближайших лет. Бережинской заинтересовались следователи после того, как она разместила в соцсети «ВКонтакте» ряд публикаций, в которых дала ложную информацию о ВС РФ, ходе проведения СВО и оправдала террористические акты против россиян. Публикации касались фарса с «бучинской резнёй».
Как уже рассказывал Лайф, речь идёт о масштабном фейке, который был снят в Буче в апреле 2022 года. Тогда в Сети появилось видео «бучинской резни» с телами на улицах якобы в качестве доказательства преступлений России. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что ВС РФ спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент России Владимир Путин.
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