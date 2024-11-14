Суд приговорил жительницу Татарстана к 13 годам колонии за сожжение всей семьи

Верховный суд Татарстана приговорил россиянку Ильмиру Гарданову к 13 годам тюрьмы за поджог, который унёс жизни её четверых детей, матери, мужа и брата. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, что 18 июня 2023 года в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района произошёл пожар. Пламя быстро распространилось на площадь в 100 квадратов, у пожарных ушло несколько часов на то, чтобы справиться с огнём. Ильмира Гарданова оказалась единственной выжившей из всей семьи — в огне погибли четверо её детей, супруг, брат и мама. Повод подозревать женщину в намеренном поджоге появился после того, как следователи нашли на месте трагедии следы легковоспламеняющейся жидкости. Судебный процесс над Гардановой стартовал в минувшем августе. В конце октября 2024-го в Татарстане сняли часть обвинений с Гардановой.