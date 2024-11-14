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14 ноября, 15:55

Подозреваемая в убийстве своей матери юная москвичка хотела бежать в Италию

В Москве суд избирает меру пресечения 24-летней девушке, которая подозревается в убийстве собственной матери на детской площадке в Москве. Корреспондент Life.ru показал кадры из зала заседаний, куда доставили юную преступницу.

Подозреваемая в убийстве матери доставлена в суд. Видео © Life.ru

Как полагает следствие, подозреваемая хотела скрыться после совершения преступления, так как успела купить билеты из России в Италию в один конец. Поэтому обвинение настаивает на аресте девушки.

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Напомним, в Москве на детской площадке нашли мёртвую женщину с пробитой головой. На ней не было обуви, а рядом с телом стояла бутылка виски. Сотрудники СК заподозрили, что убийцей может оказаться её собственная 24-летняя дочь Ангелина. Девушку уже задержали. Свою вину она не признаёт. Полиция обнаружила в её квартире турецкий кинжал, подаренный отцом, которым могла быть убита москвичка.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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