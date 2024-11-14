Подозреваемая в убийстве своей матери юная москвичка хотела бежать в Италию

В Москве суд избирает меру пресечения 24-летней девушке, которая подозревается в убийстве собственной матери на детской площадке в Москве. Корреспондент Life.ru показал кадры из зала заседаний, куда доставили юную преступницу.

Как полагает следствие, подозреваемая хотела скрыться после совершения преступления, так как успела купить билеты из России в Италию в один конец. Поэтому обвинение настаивает на аресте девушки.