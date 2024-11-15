Протестующие протаранили ворота АП Абхазии, в Сухуме звучат выстрелы

В Абхазии протестующим удалось прорваться на площадь возле парламента. Оппозиционеры демонтировали ограждение при помощи грузовых машин, после чего попытались проникнуть в здание. Среди них лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и председатель организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия. Им не дали войти внутрь, сейчас участники протеста пытаются взломать двери.