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15 ноября, 11:00

Протестующие протаранили ворота АП Абхазии, в Сухуме звучат выстрелы

В Абхазии протестующим удалось прорваться на площадь возле парламента. Оппозиционеры демонтировали ограждение при помощи грузовых машин, после чего попытались проникнуть в здание. Среди них лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и председатель организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия. Им не дали войти внутрь, сейчас участники протеста пытаются взломать двери.

В Абхазии протестующих у парламента забрасывают дымовыми шашками. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Также возле здания парламента слышны звуки, похожие на выстрелы. Протестующих продолжают забрасывать дымовыми шашками и распылять слезоточивый газ, сообщает ТАСС. Сообщается, что участники акции протаранили ворота здания администрации президента грузовым автомобилем, на место направляются представители оппозиции.

В Абхазии вновь вспыхнули массовые беспорядки, протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии вновь вспыхнули массовые беспорядки, протестующие прорвались на территорию парламента

Напомним, что 11 ноября в Абхазии уже возникали беспорядки после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в страну. Митингующие заблокировали все мосты на выезде из Сухума. Тогда к местному населению обратился президент Абхазии Аслан Бжания, призвав сохранять спокойствие и игнорировать явные провокации оппозиции.

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Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Мария Любицкая
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