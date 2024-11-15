Протестующие протаранили ворота АП Абхазии, в Сухуме звучат выстрелы
В Абхазии протестующим удалось прорваться на площадь возле парламента. Оппозиционеры демонтировали ограждение при помощи грузовых машин, после чего попытались проникнуть в здание. Среди них лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и председатель организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия. Им не дали войти внутрь, сейчас участники протеста пытаются взломать двери.
В Абхазии протестующих у парламента забрасывают дымовыми шашками. Видео © Telegram / RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА
Также возле здания парламента слышны звуки, похожие на выстрелы. Протестующих продолжают забрасывать дымовыми шашками и распылять слезоточивый газ, сообщает ТАСС. Сообщается, что участники акции протаранили ворота здания администрации президента грузовым автомобилем, на место направляются представители оппозиции.
Напомним, что 11 ноября в Абхазии уже возникали беспорядки после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в страну. Митингующие заблокировали все мосты на выезде из Сухума. Тогда к местному населению обратился президент Абхазии Аслан Бжания, призвав сохранять спокойствие и игнорировать явные провокации оппозиции.
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