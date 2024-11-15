Украинки освоят профессии электрика и тракториста из-за нехватки мужчин в стране

На Украине из-за мобилизации возник дефицит мужчин на рынке труда. В связи с этим кабмин страны утвердил экспериментальный проект по обучению женщин «мужским» профессиям, сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Также стало известно, что украинцы массово перестали поддерживать ВСУ деньгами. Количество поступивших средств снизилось в 10 раз. Нежелание украинцев помогать армии связано с нескончаемой мобилизацией, финансовыми трудностями населения, отключениями электричества и общей усталости от конфликта.