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15 ноября, 13:23

Украинки освоят профессии электрика и тракториста из-за нехватки мужчин в стране

Кабмин Украины запустил проект по обучению женщин «мужским» профессиям

На Украине из-за мобилизации возник дефицит мужчин на рынке труда. В связи с этим кабмин страны утвердил экспериментальный проект по обучению женщин «мужским» профессиям, сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко*.

В список вошло более 30 профессий, среди них: водитель, электрогазосварщик, крановщик, слесарь, токарь, тракторист. Мужчин не хватает и украинской армии. Причём настолько сильно, что Киев начал отправлять на передовую химиков и радистов. А тех, кто не хочет погибать за режим, призывают отречься от гражданства.

Также стало известно, что украинцы массово перестали поддерживать ВСУ деньгами. Количество поступивших средств снизилось в 10 раз. Нежелание украинцев помогать армии связано с нескончаемой мобилизацией, финансовыми трудностями населения, отключениями электричества и общей усталости от конфликта.

Украина отправит на минные поля женщин и инвалидов
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Полина Никифорова
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