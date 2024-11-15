Украинки освоят профессии электрика и тракториста из-за нехватки мужчин в стране
Кабмин Украины запустил проект по обучению женщин «мужским» профессиям
На Украине из-за мобилизации возник дефицит мужчин на рынке труда. В связи с этим кабмин страны утвердил экспериментальный проект по обучению женщин «мужским» профессиям, сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко*.
В список вошло более 30 профессий, среди них: водитель, электрогазосварщик, крановщик, слесарь, токарь, тракторист. Мужчин не хватает и украинской армии. Причём настолько сильно, что Киев начал отправлять на передовую химиков и радистов. А тех, кто не хочет погибать за режим, призывают отречься от гражданства.
Также стало известно, что украинцы массово перестали поддерживать ВСУ деньгами. Количество поступивших средств снизилось в 10 раз. Нежелание украинцев помогать армии связано с нескончаемой мобилизацией, финансовыми трудностями населения, отключениями электричества и общей усталости от конфликта.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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