Украинцы массово перестают поддерживать ВСУ деньгами
Bloomberg: Жители Украины стали тратить на поддержку ВСУ намного меньше денег
Жители Украины стали делать гораздо меньше пожертвований на нужды ВСУ. Объём средств, которые украинские организации получают от населения, снизился в 10 раз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сборщиков.
«Частные пожертвования на военные нужды Украины резко сократились, что свидетельствует о том, что готовность украинцев вносить вклад в оборону ослабевает, поскольку охваченная войной страна с опаской смотрит в будущее после переизбрания Дональда Трампа», — сказано в материале.
Украинский общественный деятель, телеведущий и актёр Сергей Притула в беседе с агентством заявил, что в этом году его фонду придётся вкалывать вдвое или втрое больше, чтобы насобирать такое же количество средств, как в прошлые годы. В его организации подсчитали, что пожертвования упали в пять раз, однако другие фонды столкнулись с более серьёзными потерями.
Авторы отметили, что нежелание украинцев помогать армии связано с нескончаемой мобилизацией, финансовыми трудностями населения, отключением электричества и общей усталости от конфликта с Россией.
После недавнего указа Владимира Зеленского мобилизация и военное положение на Украине были вновь продлены, до февраля на этот раз. Находить новых солдат становится всё труднее, ведь способные бегут, а желающие воюют или уже отвоевались, поэтому сейчас в ход пошли и люди с различными заболеваниями, вроде ВИЧ и туберкулёза. Из вариантов у Киева ещё остаётся отправка на фронт женщин, завлениями о которой Банковая уже начинает прощупывать почву.
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