Украинцы массово перестают поддерживать ВСУ деньгами

Жители Украины стали делать гораздо меньше пожертвований на нужды ВСУ. Объём средств, которые украинские организации получают от населения, снизился в 10 раз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сборщиков.

«Частные пожертвования на военные нужды Украины резко сократились, что свидетельствует о том, что готовность украинцев вносить вклад в оборону ослабевает, поскольку охваченная войной страна с опаской смотрит в будущее после переизбрания Дональда Трампа», — сказано в материале.

Украинский общественный деятель, телеведущий и актёр Сергей Притула в беседе с агентством заявил, что в этом году его фонду придётся вкалывать вдвое или втрое больше, чтобы насобирать такое же количество средств, как в прошлые годы. В его организации подсчитали, что пожертвования упали в пять раз, однако другие фонды столкнулись с более серьёзными потерями.