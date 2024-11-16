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16 ноября, 01:06

В пресс-службе Бжании опровергли новость об отзыве инвестсоглашения с Россией

ТАСС: Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о соглашении с РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения с Россией по инвестиционным проектам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

В сообщении говорится, что Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о соглашении между правительствами Абхазии и России по осуществлению инвестпроектов. До этого пресс-служба сообщала, что для стабилизации ситуации в республике президент принял решение отозвать этот законопроект из парламента.

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Ранее стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум и прибыл в родное село Тамыш после ультиматума от оппозиции. Напомним, 15 ноября у парламента Абхазии прошёл протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Митингующие требовали отклонить документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента. 61-летний Бжания занимает пост главы государства с 2020 года. В этой должности он сменил Рауля Хаджимбу.

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kremlin

Артём Гапоненко
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