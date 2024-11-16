В пресс-службе Бжании опровергли новость об отзыве инвестсоглашения с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения с Россией по инвестиционным проектам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

В сообщении говорится, что Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о соглашении между правительствами Абхазии и России по осуществлению инвестпроектов. До этого пресс-служба сообщала, что для стабилизации ситуации в республике президент принял решение отозвать этот законопроект из парламента.