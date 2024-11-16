Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 10:24

Число пострадавших во время протестов в Абхазии возросло до 14

Количество пострадавших в ходе протестов у комплекса правительственных зданий в Абхазии возросло до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба, навестивший граждан в больнице.

«Всего в республиканскую больницу обратились 14 граждан с различными травмами», — говорится в сообщении, передаёт агентство «Апсынпресс».

Всем пострадавшим был оказан необходимый комплекс медицинских услуг. За ними ведётся круглосуточное наблюдение, медучреждения работают штатно.

Абхазская оппозиция собирает новую акцию пока президент Бжания находится в отъезде
Абхазская оппозиция собирает новую акцию пока президент Бжания находится в отъезде

Напомним, что 15 ноября у парламента Абхазии состоялся протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Митингующие вышли с требованием об отклонении документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента. В ночь на 16 ноября стало известно, что глава республики покинул Сухум после ультиматума оппозиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Мария Любицкая
  • Новости
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar