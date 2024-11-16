Число пострадавших во время протестов в Абхазии возросло до 14
Количество пострадавших в ходе протестов у комплекса правительственных зданий в Абхазии возросло до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба, навестивший граждан в больнице.
«Всего в республиканскую больницу обратились 14 граждан с различными травмами», — говорится в сообщении, передаёт агентство «Апсынпресс».
Всем пострадавшим был оказан необходимый комплекс медицинских услуг. За ними ведётся круглосуточное наблюдение, медучреждения работают штатно.
Напомним, что 15 ноября у парламента Абхазии состоялся протест против законопроекта «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Митингующие вышли с требованием об отклонении документ. Акция переросла в столкновения с полицией и штурм зданий парламента и администрации президента. В ночь на 16 ноября стало известно, что глава республики покинул Сухум после ультиматума оппозиции.
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