МВД Грузии возбудило дело на оппозиционера, облившего краской главу ЦИК

По факту нападения на председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Нападавшему грозит ограничение свободы на срок до трёх лет или же исправительные работы на срок до восемнадцати месяцев.