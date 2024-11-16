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16 ноября, 11:13

МВД Грузии возбудило дело на оппозиционера, облившего краской главу ЦИК

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Обложка © Flikr / OSCE Parliamentary Assem

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Обложка © Flikr / OSCE Parliamentary Assem

По факту нападения на председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Нападавшему грозит ограничение свободы на срок до трёх лет или же исправительные работы на срок до восемнадцати месяцев.

«Во время итогового заседания в здании Центральной избирательной комиссии представитель «Единства — национального движения» Давид Киртадзе неизвестной жидкостью облил председателя ЦИК Георгия Каландаришвили», — следует из заявления.

ЦИК Грузии попросил прокуратуру проверить информацию о фальсификациях на выборах
ЦИК Грузии попросил прокуратуру проверить информацию о фальсификациях на выборах

Напомним, что на состоявшихся 26 октября в Грузии парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Однако не согласны с этим оказались четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, и суммарно набравшие более 37% голосов избирателей. Вечером 28 октября в Тбилиси вспыхнули массовые протесты. 16 ноября итоги выборов утвердили официально. В ходе заседания ЦИК представитель оппозиции облил Каландаришвили краской.

Мария Любицкая
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