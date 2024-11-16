Захарова призвала немцев лишить Гитлера статуса почётного гражданина
Захарова: Во многих городах ФРГ у Гитлера до сих пор статус почётного гражданина
Берлину следует проверить и в срочном порядке отменить статус почётного гражданина Адольфа Гитлера и других нацистских преступников, которые до сих пор признаны таковыми во многих немецких городах. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан». В своё время по всей Германии насчитывалось более четырёх тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина», — написала Захарова.
Со слов представителя МИД РФ, подобная проблема касается исключительно бывшей Западной Германии. Там во многих населённых пунктах фюрера до сих пор приравнивают к выдающимся уроженцам. При этом лишь изредка, как в случае с городом Бад-Хоннёф в 2024 году, общественное давление помогает оперативно разрешить данный вопрос, отметила Захарова, уточнив, что большинство всё же «продолжает уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым».
Вопрос обстоит остро не только с городами, но и различными военными объектами, которые до сих пор названы в честь солдат и офицеров вермахта. Так, например, не менее 40 казарм Бундесвера носят имена нацистских генералов, включая Адольфа Хойзингера, Ханса Шпайделя и Эрвина Роммеля. Также Захарова отметила, что обслуживание ряда нацистских могил производится за счёт средств из госбюджета. Только в Берлине треть из 700 таких могил, являются местом упокоения нацистов.
Подобные действия, по мнению дипломата, невозможно списать на «пережитки прошлого», особенно с учётом того факта, что сейчас некоторых ветеранов СС поддерживают на законодательном уровне в ФРГ.
«Десятки тысяч бывших членов СС и их родственников получают в Германии социальные пособия как «жертвы войны». Попытки исключить пособия для нацистов с 1998 года не дали результата: из почти миллиона «пенсионеров» выплаты были отменены... менее чем для ста человек. Десятки, если не сотни тысяч эсэсовцев получают выплаты», — пишет Захарова.
Официальный представитель МИД также поинтересовалась у Берлина, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда независимо от национальности. Ведь сейчас право на пособие имеют только блокадники еврейской национальности. Несмотря на многочисленные запросы, Берлин предлагает лишь символическую поддержку, вроде участия в ремонте больницы.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынесли суды в Тверской области и Карелии.
Telegram / Мария Захарова