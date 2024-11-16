Захарова призвала немцев лишить Гитлера статуса почётного гражданина

Берлину следует проверить и в срочном порядке отменить статус почётного гражданина Адольфа Гитлера и других нацистских преступников, которые до сих пор признаны таковыми во многих немецких городах. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан». В своё время по всей Германии насчитывалось более четырёх тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина», — написала Захарова.

Со слов представителя МИД РФ, подобная проблема касается исключительно бывшей Западной Германии. Там во многих населённых пунктах фюрера до сих пор приравнивают к выдающимся уроженцам. При этом лишь изредка, как в случае с городом Бад-Хоннёф в 2024 году, общественное давление помогает оперативно разрешить данный вопрос, отметила Захарова, уточнив, что большинство всё же «продолжает уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым».

Вопрос обстоит остро не только с городами, но и различными военными объектами, которые до сих пор названы в честь солдат и офицеров вермахта. Так, например, не менее 40 казарм Бундесвера носят имена нацистских генералов, включая Адольфа Хойзингера, Ханса Шпайделя и Эрвина Роммеля. Также Захарова отметила, что обслуживание ряда нацистских могил производится за счёт средств из госбюджета. Только в Берлине треть из 700 таких могил, являются местом упокоения нацистов.

Подобные действия, по мнению дипломата, невозможно списать на «пережитки прошлого», особенно с учётом того факта, что сейчас некоторых ветеранов СС поддерживают на законодательном уровне в ФРГ.

«Десятки тысяч бывших членов СС и их родственников получают в Германии социальные пособия как «жертвы войны». Попытки исключить пособия для нацистов с 1998 года не дали результата: из почти миллиона «пенсионеров» выплаты были отменены... менее чем для ста человек. Десятки, если не сотни тысяч эсэсовцев получают выплаты», — пишет Захарова.