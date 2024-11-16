От желающих нет отбоя: Похищенный подростками кот Лучик уже выбирает новых хозяев
SHOT: В ветклинику поступило много предложений от желающих забрать кота Лучика
Кот Лучик и зоозащитница. Обложка © VK / ГБР. Зоозащита
Кот Лучик, которого украли девочки-подростки, много кушает и уже выбирает новых хозяев. По данным SHOT, пушистого сейчас отвезли в ветклинику сдавать анализы и на осмотр.
Рыжий пушистик, по словам волонтёров, стал настоящей звездой во время его поисков. Теперь от предложений забрать Лучика в добрые руки нет отбоя. В настоящее время усатый приходит в себя после нескольких дней скитаний, он немного приболел — есть лёгкий кашель. Тем не менее кот отзывчивый и чувствует себя в приюте комфортно — Лучик любит лежать на диване, наслаждаясь заботой и вниманием.
Как сообщал Life.ru, рыжего кота по кличке Лучик бросили предыдущие хозяева. Его подобрали и временно поселили в зоомагазине на Речном вокзале в Москве. А недавно малыша украли, кадры с камер наблюдения попали в Сеть. В похитительницах Лучика узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые любят издеваться над животными. Девочек удалось задержать в Крыму. Они рассказали, что Лучик от них сбежал ещё в Москве. К счастью, кота удалось найти — малыш прятался от людей под машинами на одной из уличных парковок.