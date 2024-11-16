От желающих нет отбоя: Похищенный подростками кот Лучик уже выбирает новых хозяев

Кот Лучик, которого украли девочки-подростки, много кушает и уже выбирает новых хозяев. По данным SHOT, пушистого сейчас отвезли в ветклинику сдавать анализы и на осмотр.

Рыжий пушистик, по словам волонтёров, стал настоящей звездой во время его поисков. Теперь от предложений забрать Лучика в добрые руки нет отбоя. В настоящее время усатый приходит в себя после нескольких дней скитаний, он немного приболел — есть лёгкий кашель. Тем не менее кот отзывчивый и чувствует себя в приюте комфортно — Лучик любит лежать на диване, наслаждаясь заботой и вниманием.