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16 ноября, 16:52

От желающих нет отбоя: Похищенный подростками кот Лучик уже выбирает новых хозяев

SHOT: В ветклинику поступило много предложений от желающих забрать кота Лучика

Кот Лучик и зоозащитница. Обложка © VK / ГБР. Зоозащита

Кот Лучик и зоозащитница. Обложка © VK / ГБР. Зоозащита

Кот Лучик, которого украли девочки-подростки, много кушает и уже выбирает новых хозяев. По данным SHOT, пушистого сейчас отвезли в ветклинику сдавать анализы и на осмотр.

Кот Лучик. Фото © SHOT

Кот Лучик. Фото © SHOT

Рыжий пушистик, по словам волонтёров, стал настоящей звездой во время его поисков. Теперь от предложений забрать Лучика в добрые руки нет отбоя. В настоящее время усатый приходит в себя после нескольких дней скитаний, он немного приболел — есть лёгкий кашель. Тем не менее кот отзывчивый и чувствует себя в приюте комфортно — Лучик любит лежать на диване, наслаждаясь заботой и вниманием.

Кот Лучик. Фото © SHOT

Кот Лучик. Фото © SHOT

Как сообщал Life.ru, рыжего кота по кличке Лучик бросили предыдущие хозяева. Его подобрали и временно поселили в зоомагазине на Речном вокзале в Москве. А недавно малыша украли, кадры с камер наблюдения попали в Сеть. В похитительницах Лучика узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые любят издеваться над животными. Девочек удалось задержать в Крыму. Они рассказали, что Лучик от них сбежал ещё в Москве. К счастью, кота удалось найти — малыш прятался от людей под машинами на одной из уличных парковок.

«Разговор закончен»: Девочки, укравшие кота Лучика из зоомагазина, раскрыли его судьбу
«Разговор закончен»: Девочки, укравшие кота Лучика из зоомагазина, раскрыли его судьбу
Наталья Демьянова
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