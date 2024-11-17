«Иди к чёрту»: Первая леди Бразилии послала Илона Маска
Первая леди Бразилии «послала» Илона Маска на мероприятии саммита G20
Первая леди Бразилии Розангела да Силва послала Илона Маска во время выступления на мероприятии в рамках саммита G20. Женщину всего лишь перебил губок корабля, и она пошутила, что это происки бизнесмена.
Дамочка выступала с речью, когда неподалеку прозвучал корабельный гудок, и тогда она воскликнула: «Я думаю, это Илон Маск. Я тебя не боюсь. Иди к чёрту».
Напомним, у Илона и бразильских властей начались разногласия, когда последние попытались запретить в стране соцсеть Х, принадлежащую бизнесмену. Маск пригрозил судье, который вынес данное решение, что обнародует список его преступлений. Немного позже в стране сняли ограничения с соцсети.
Life.ru / Kandinsky