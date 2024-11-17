«Мы в заложниках!»: Украинцам не смешно от бредней Зеленского о «независимой» Украине
Украинская журналистка Панченко: Зеленский держит своих граждан в заложниках
Жителям Украины сейчас не до смеха. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X, комментируя недавнее саркастичное замечание Илона Маска по поводу высказываний Владимира Зеленского о «независимом» Киеве.
«Украинцам не смешно! Он [Зеленский] нас всех держит в заложниках», — возмутилась разгневанная Панченко.
Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый рабочий день на новом посту. Вот только детального плана действий и избранного главы Штатов до сих пор нет, что вызывает беспокойство среди западных СМИ.
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