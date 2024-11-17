«Зелёные» выдвинули министра экономики Хабека на пост канцлера Германии

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек утверждён кандидатом в канцлеры от партии «Зелёных». Об этом сообщает Zeit.

«Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от «Зелёных», — говорится в сообщении.

За главу Минэкономики проголосовали делегаты на федеральном съезде партии в Висбадене. При этом он был единственным кандидатом. Ранее сам Хабек анонсировал своё участие в борьбе за пост канцлера.

Политику 55 лет. С декабря 2021 года он занимает посты вице-канцлера и министра экономики и проблем изменения климата Германии. В 2018-2022 годах был сопредседателем партии «Союз 90/Зелёные».