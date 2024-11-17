Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 16:38

«Зелёные» выдвинули министра экономики Хабека на пост канцлера Германии

Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / EPA

Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / EPA

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек утверждён кандидатом в канцлеры от партии «Зелёных». Об этом сообщает Zeit.

«Федеральный министр экономики Роберт Хабек будет кандидатом на пост канцлера от «Зелёных», — говорится в сообщении.

За главу Минэкономики проголосовали делегаты на федеральном съезде партии в Висбадене. При этом он был единственным кандидатом. Ранее сам Хабек анонсировал своё участие в борьбе за пост канцлера.

Политику 55 лет. С декабря 2021 года он занимает посты вице-канцлера и министра экономики и проблем изменения климата Германии. В 2018-2022 годах был сопредседателем партии «Союз 90/Зелёные».

Напомним, ранее в Германии разразился политический кризис. В начале ноября был уволен министр финансов страны Кристиан Линднер. Такое решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц. После этого правящая коалиция «Светофор» начала разваливаться. Шольц допустил, что уже в январе вынесет вопрос о вотуме доверия его правительству. На пост канцлера также претендует сторонник передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза (ХДС).

Канцлер ФРГ испуганно смягчил угрозы своего преемника об ультиматуме Путину по СВО
Канцлер ФРГ испуганно смягчил угрозы своего преемника об ультиматуме Путину по СВО
Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar