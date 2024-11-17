Похищенный подростками кот Лучик обрёл новый дом и любящих хозяев

Кот Лучик, которого украли из зоомагазина подростки-неформалы, обрёл новый дом и любящих хозяев. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали телеграм-каналу волонтёры, несмотря на большое количество желающих, котика в итоге забрала себе семейная пара из Москвы — люди проверенные, которые ранее уже брали животных из приюта. Теперь Лучик будет жить в тепле и безопасности, окружённый заботой и вниманием.