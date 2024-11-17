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17 ноября, 19:00

Похищенный подростками кот Лучик обрёл новый дом и любящих хозяев

SHOT: Пара из Москвы забрала кота Лучика, которого похитили подростки

Кот Лучик, которого украли из зоомагазина подростки-неформалы, обрёл новый дом и любящих хозяев. Об этом сообщает SHOT.

Новые хозяева кота Лучика. Фото © SHOT

Новые хозяева кота Лучика. Фото © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу волонтёры, несмотря на большое количество желающих, котика в итоге забрала себе семейная пара из Москвы — люди проверенные, которые ранее уже брали животных из приюта. Теперь Лучик будет жить в тепле и безопасности, окружённый заботой и вниманием.

Рыжего кота по кличке Лучик бросили предыдущие хозяева. Его подобрали и временно поселили в зоомагазине на Речном вокзале в Москве. А недавно пушистика украли. В похитительницах кота узнали двух школьниц 10 и 12 лет, которые любят издеваться над животными. Девочек удалось обнаружить в Крыму. Они рассказали, что Лучик от них сбежал ещё в Москве. К счастью, кота удалось найти — малыш прятался от людей под машинами на одной из уличных парковок.

На камеры попало дерзкое похищение кота двумя девочками из зоомагазина в Москве
На камеры попало дерзкое похищение кота двумя девочками из зоомагазина в Москве
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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