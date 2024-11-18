Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС
Сальдо: Восстановление Каховской ГЭС может занять несколько лет
Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
На восстановление Каховской гидроэлектростанции, разрушенной в результате удара украинских войск, может уйти несколько лет. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».
«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На её реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены её наземная и надводная составляющие», — отметил Сальдо.
Он уточнил, что точные сроки работ и их стоимость пока определить невозможно, так как объект находится на линии боевого соприкосновения, что препятствует проведению комплексных исследований дамбы. Сальдо также подчеркнул, что восстановление ГЭС имеет критически важное значение для экономики региона.
«Она (Каховская ГЭС — прим. Life.ru) позволит поднять экономику региона: реанимировать промышленный и сельскохозяйственный потенциал, обеспечить водоснабжением население северо-западных районов левобережной части Херсонской области и возобновить водоснабжение Крыма», — добавил губернатор.
Напомним, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. В данный момент, как сообщал губернатор, Каховское водохранилище превратилось в болотистую местность.