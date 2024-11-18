Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

На восстановление Каховской гидроэлектростанции, разрушенной в результате удара украинских войск, может уйти несколько лет. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На её реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены её наземная и надводная составляющие», — отметил Сальдо.

Он уточнил, что точные сроки работ и их стоимость пока определить невозможно, так как объект находится на линии боевого соприкосновения, что препятствует проведению комплексных исследований дамбы. Сальдо также подчеркнул, что восстановление ГЭС имеет критически важное значение для экономики региона.