«Сумасшедшие»: Лидер «Троеруссии» после неоднозначного семинара открестился от возрождения секты

Лидер «Троеруссии» Александр Шевцов назвал сумасшедшими людей, которые считают, что он снова создаёт секту. А его помощница пыталась разбить телефон журналисту SHOT прямо после высокодуховной встречи адептов.

Александр Шевцов и реакция его помощницы на вопрос нашего корреспондента. Видео © Telegram / SHOT

«Творческую встречу» Шевцов провёл в Питере, где рассказал о «силе в промежностях», рабском труде, пересказал древнегреческие мифы и долго рассуждал о взаимоотношениях мужчин и женщин. Среди слушателей в основном давние поклонники. Санычу они верят, несмотря на видео пыток.

После тренинга он рассказал корреспонденту SHOT, что считает «какими-то сумасшедшими» людей, которые подозревают его в возрождении секты. Между тем, его помощница набросилась на нашего журналиста и чуть не выбила из его рук телефон.

Как рассказали SHOT поклонники Саныча, четыре раза в год он устраивает тусовки в Иваново, где его и задержали в 2015 году. Адепты называют такие встречи семинарами: учатся быть просветлёнными, правильно ставить цели и прорабатывают внутренний мир. За 3 дня рядом с наставником отваливают по 25 тысяч + 3 тысячи, чтобы забрать запись уроков + питание и проживание.