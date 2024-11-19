«Сумасшедшие»: Лидер «Троеруссии» после неоднозначного семинара открестился от возрождения секты
SHOT: Ценник на семинар у сектанта Шевцова начинается от 25 тысяч рублей
Лидер «Троеруссии» Александр Шевцов назвал сумасшедшими людей, которые считают, что он снова создаёт секту. А его помощница пыталась разбить телефон журналисту SHOT прямо после высокодуховной встречи адептов.
Александр Шевцов и реакция его помощницы на вопрос нашего корреспондента. Видео © Telegram / SHOT
«Творческую встречу» Шевцов провёл в Питере, где рассказал о «силе в промежностях», рабском труде, пересказал древнегреческие мифы и долго рассуждал о взаимоотношениях мужчин и женщин. Среди слушателей в основном давние поклонники. Санычу они верят, несмотря на видео пыток.
После тренинга он рассказал корреспонденту SHOT, что считает «какими-то сумасшедшими» людей, которые подозревают его в возрождении секты. Между тем, его помощница набросилась на нашего журналиста и чуть не выбила из его рук телефон.
Как рассказали SHOT поклонники Саныча, четыре раза в год он устраивает тусовки в Иваново, где его и задержали в 2015 году. Адепты называют такие встречи семинарами: учатся быть просветлёнными, правильно ставить цели и прорабатывают внутренний мир. За 3 дня рядом с наставником отваливают по 25 тысяч + 3 тысячи, чтобы забрать запись уроков + питание и проживание.
В основном Саныч сейчас предпочитает зарабатывать онлайн — берёт бабосики за свои вебинары и книги. Личные встречи, говорят адепты, теперь большая редкость.
Ранее стало известно о возвращении более известного экстрасенса. Речь идёт о прославившемся благодаря советским телеэфирам Анатолие Кашпировском, который вновь стал проводить свои сеансы «исцеления». Первое мероприятие после перерыва посетили около трёхсот человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Кашпировский напал на журналистов, заинтересовавшихся «эффективностью» сеансов. Общественники попросили СК проверить «мага» на предмет мошенничества и неуплаты налогов.
Telegram / SHOT