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18 ноября, 04:59

В Кузбассе шахта «Таштагольская» возобновила работу после обрушения кровли

Шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила свою работу в штатном режиме после смертельного инцидента. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу угледобывающего предприятия.

«Шахта возобновила работу в штатном режиме», – сказал представитель.

Напомним, в ночь на 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Причиной обрушения стал горный удар. Спасатели достали тело горняка из-под завалов.

Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара
Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара
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Telegram / МЧС России

Тимур Хингеев
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