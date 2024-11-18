В Кузбассе шахта «Таштагольская» возобновила работу после обрушения кровли
Шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила свою работу в штатном режиме после смертельного инцидента. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу угледобывающего предприятия.
«Шахта возобновила работу в штатном режиме», – сказал представитель.
Напомним, в ночь на 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Причиной обрушения стал горный удар. Спасатели достали тело горняка из-под завалов.
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