Спасатели извлекли тело погибшего на шахте «Таштагольская» в Кузбассе
Спасатели достали тело горняка из-под завалов на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели работают на шахте «Таштагольская», где произошло обрушение. Видео © Telegram / МЧС России
«Спасатели МЧС России извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек считался пропавшим под завалами. Причиной обрушения стал горный удар.
Telegram / МЧС России