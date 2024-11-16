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16 ноября, 17:46

Спасатели извлекли тело погибшего на шахте «Таштагольская» в Кузбассе

Спасатели достали тело горняка из-под завалов на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели работают на шахте «Таштагольская», где произошло обрушение. Видео © Telegram / МЧС России

«Спасатели МЧС России извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара
Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара

Напомним, в ночь на 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек считался пропавшим под завалами. Причиной обрушения стал горный удар.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Никонов
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