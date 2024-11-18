«Ничего не вижу»: Евсеев после нападения вышел на связь из операционного блока
Тренер Евсеев сообщил, что его зрение ещё не восстановилось после нападения
Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»
Главный тренер ФК «Ленинградец» Вадим Евсеев сообщил, что после нападения с ножом оказался в операционном отделении больницы. По словам специалиста, его зрение до сих пор не вернулось в норму после случившегося.
«Есть повреждения, нападали с ножом. Сейчас в операционном блоке. Ничего не вижу, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал наставник «Ленинградца» в беседе с «Матч ТВ»
Напомним, что на Вадима Евсеева и его ассистента было совершено вооружённое нападение, когда они после матча с астраханским ФК «Волгарь» возвращались в гостиницу. Нападавших уже задержали, ими оказались футбольные фанаты, которые взбесились, когда тренер не дал им сигарету.