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18 ноября, 07:45

«Ничего не вижу»: Евсеев после нападения вышел на связь из операционного блока

Тренер Евсеев сообщил, что его зрение ещё не восстановилось после нападения

Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»

Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»

Главный тренер ФК «Ленинградец» Вадим Евсеев сообщил, что после нападения с ножом оказался в операционном отделении больницы. По словам специалиста, его зрение до сих пор не вернулось в норму после случившегося.

«Есть повреждения, нападали с ножом. Сейчас в операционном блоке. Ничего не вижу, с вами не могу разговаривать, в больнице», — сказал наставник «Ленинградца» в беседе с «Матч ТВ»

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Напомним, что на Вадима Евсеева и его ассистента было совершено вооружённое нападение, когда они после матча с астраханским ФК «Волгарь» возвращались в гостиницу. Нападавших уже задержали, ими оказались футбольные фанаты, которые взбесились, когда тренер не дал им сигарету.

Владимир Озеров
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