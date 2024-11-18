Более 6500 человек зарегистрировались на второй поток «Время героев» за три дня
За первые три дня дополнительной регистрации на участие во втором потоке президентской программы «Время героев» было подано 6640 заявок. Регистрация началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Подать заявку на участие в отборе можно на официальном сайте программы.
14 ноября прошло заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. На встрече было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.
На данный момент 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные посты. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. А бывшему мэру Краснодара Евгению Первышову, который также является участником программы, было предложено занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
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