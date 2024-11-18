«‎Красавчик, беги прямо!» Наши герои показали видео «‎похищения» пенсионера из-под носа ВСУ

Бойцы отряда «Шторм» вывели 71-летнего пенсионера из Красногоровки в ДНР. Во время освобождения населённого пункта от боевиков ВСУ его дом находился прямо на линии боестолкновений. Противники хотели сделать его пунктом временной дислокации. Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.

План эвакуации гражданского. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском

Сначала пенсионеру сбросили записку, и он выдвинулся по дороге в сторону наших. Затем мужчину встретили российские военные и вывели его в безопасное место под наблюдением операторов дронов. «Красавчик, беги прямо!» — переговаривались в это время бойцы. После чудесного спасения мирному жителю дали поговорить с дочкой и сообщить, что с ним всё в порядке: жив и здоров.

Эвакуация пенсионера из ДНР. Видео © Telegram / RT на русском