«Красавчик, беги прямо!» Наши герои показали видео «похищения» пенсионера из-под носа ВСУ
RT: ВСУ хотели сделать временный пункт из дома жителя Красногоровки, его спасли
Спасённый житель Красногоровки разговаривает с дочерью. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском
Бойцы отряда «Шторм» вывели 71-летнего пенсионера из Красногоровки в ДНР. Во время освобождения населённого пункта от боевиков ВСУ его дом находился прямо на линии боестолкновений. Противники хотели сделать его пунктом временной дислокации. Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.
План эвакуации гражданского. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском
Сначала пенсионеру сбросили записку, и он выдвинулся по дороге в сторону наших. Затем мужчину встретили российские военные и вывели его в безопасное место под наблюдением операторов дронов. «Красавчик, беги прямо!» — переговаривались в это время бойцы. После чудесного спасения мирному жителю дали поговорить с дочкой и сообщить, что с ним всё в порядке: жив и здоров.
Эвакуация пенсионера из ДНР. Видео © Telegram / RT на русском
«Леночка, ты меня узнаёшь? Подумай, кто может быть это? В Красногоровке кто живёт? Конечно, папа. Доченька, всё нормально. Я уже на Абакумово. Ты не плачь, слышишь? А то я тоже буду плакать», — трогательно обратился к дочери мужчина.
Стоит отметить, что спасательная операция жителя Красногоровки проводилась ещё в мае 2024 года. Однако раньше рассказывать эту историю не позволяла оперативная обстановка в регионе. В конце июля сообщалось, что Красногоровка практически полностью освобождена — оставались только отдельные улицы и здания. В сентябре город покинули последние вэсэушники. Под натиском российских военных некоторым из них пришлось сдаться в плен и выбросить из окопа белый флаг. Перед этим пленные находились на позиции без связи с командованием несколько дней. У них закончилась вода, а разрешение на вывоз из горячей точки раненых не давали.