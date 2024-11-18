Названа дата прощания с погибшим из-за наркотиков «принцем русского балета»
Прощание с премьером Мариинского театра Шкляровым пройдёт 21 ноября в Петербурге
Владимир Шкляров. Обложка © Мариинский театр
В белом фойе Мариинского театра 21 ноября состоится прощание с Владимиром Шкляровым, который разбился насмерть в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал балетный обозреватель и друг артиста Алексей Безобразов.
«Прощание с Володей состоится в четверг 21.11», — написал он в соцсетях.
Артиста Мариинского театра похоронят на Смоленском кладбище.
Напомним, о смерти Владимира Шклярова стало известно 16 ноября. Ему было всего 39 лет. Артист балета служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Как узнал Life.ru, Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа. Есть версия, что «принц русского балета» пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками. Волочкова в беседе с Life.ru назвала его смерть безумной трагедией.