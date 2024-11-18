Нидерланды сожалеют о сливе информации о готовящихся ударах вглубь России

Нидерланды выражают сожаление из-за того, что информация о разрешении США на использование тактических баллистических ракет ATACMS для ударов по территории РФ стала известна широкой общественности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.

По его мнению, это решение является «адекватным ответом», в том числе на неподтверждённое присутствие военных из КНДР в России. Однако министр отметил, что ему бы хотелось, чтобы данная информация осталась конфиденциальной.

«Я бы предпочел, чтобы решение имело неожиданный эффект», — добавил Вельдкамп.