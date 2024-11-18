Нидерланды сожалеют о сливе информации о готовящихся ударах вглубь России
Глава МИД Нидерландов сожалеет, что СМИ написали о решении об ударах вглубь РФ
Нидерланды выражают сожаление из-за того, что информация о разрешении США на использование тактических баллистических ракет ATACMS для ударов по территории РФ стала известна широкой общественности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.
По его мнению, это решение является «адекватным ответом», в том числе на неподтверждённое присутствие военных из КНДР в России. Однако министр отметил, что ему бы хотелось, чтобы данная информация осталась конфиденциальной.
«Я бы предпочел, чтобы решение имело неожиданный эффект», — добавил Вельдкамп.
Нидерланды неоднократно подчеркивали, что не вводят ограничений на использование и дальность применения вооружения, переданного Киеву, включая истребители F-16.
Ранее пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. В команде Дональда Трампа заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. По мнению американских журналистов, снятие Байденом запрета на удары ракетами является идиотским решением, в ответ на которые Москва пойдёт на крайние меры.
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