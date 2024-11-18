Заявления, подобные тем, что сделал Анри Барцица, подчеркивают сложность и многослойность политической ситуации в регионе. Поздравления от иностранных лидеров, в частности, президента Грузии Саломе Зурабишвили, могут восприниматься как вмешательство во внутренние дела Абхазии и как поддержка оппозиционных сил, что вызывает у властей подозрения в том, что эти действия направлены на дестабилизацию ситуации. По его словам, стоит задуматься, «а на правильном ли мы пути». Более того, он расценил подобные действия как попытку захвата власти.