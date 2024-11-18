Барциц: Запад финансировал НПО в Абхазии, чтобы дестабилизировать ситуацию
Западные спецслужбы хотели создать хаос и дестабилизировать ситуацию в Абхазии, именно для этого они оказывали финансовую поддержку НПО, констатировал министр юстиции Анри Барциц.
«Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определённых представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене», — приводит его слова Абхазская государственная телерадиокомпания.
Заявления, подобные тем, что сделал Анри Барцица, подчеркивают сложность и многослойность политической ситуации в регионе. Поздравления от иностранных лидеров, в частности, президента Грузии Саломе Зурабишвили, могут восприниматься как вмешательство во внутренние дела Абхазии и как поддержка оппозиционных сил, что вызывает у властей подозрения в том, что эти действия направлены на дестабилизацию ситуации. По его словам, стоит задуматься, «а на правильном ли мы пути». Более того, он расценил подобные действия как попытку захвата власти.
«Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса», — добавил глава Минюста.
Ситуация в Абхазии действительно выглядит напряжённой и сложной. Массовые беспорядки, вызванные задержанием оппозиционеров, указывают на глубокие социальные и политические противоречия в республике. Протесты, начавшиеся с требования изменений в земельных законах, быстро переросли в более серьёзные требования к власти, включая отставку президента Аслана Бжании. 18 ноября оппозиция предложила назначить вице-президента Бадра Гунбу главой Абхазии.
Дмитрий Феоктистов/ТАСС