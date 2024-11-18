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Регион
18 ноября, 10:23

Во Франции обвинили Байдена в политике «выжженной земли»

Политик Дюпон-Эньян: Байден ведёт политику выжженной земли, разрешая удары по РФ

Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Вставай, Франция» заявил, что президент США Джо Байден без необходимости усиливает конфликт на Украине. Об этом политик высказался на своей странице в X.

«Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия. Бессмысленная эскалация, когда Трамп был выбран американским народом, чтобы восстановить мир и положить конец этим провокациям, которые приближают нас к глобальному конфликту», — говорится в публикации.

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Напомним, накануне газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Киеву на использование ракет ATACMS для ударов по территории России. Вскоре после этого Париж и Лондон объявили о разрешении на использование ВСУ дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow, хотя позже эта информация пропала из источника. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция не меняла отношения к политике и разрешения Киеву на кровавое вторжение в мирные регионы не давала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Perry McLeod

Александра Мышляева
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