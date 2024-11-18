Во Франции обвинили Байдена в политике «выжженной земли»

Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Вставай, Франция» заявил, что президент США Джо Байден без необходимости усиливает конфликт на Украине. Об этом политик высказался на своей странице в X.

«Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия. Бессмысленная эскалация, когда Трамп был выбран американским народом, чтобы восстановить мир и положить конец этим провокациям, которые приближают нас к глобальному конфликту», — говорится в публикации.