Умершего от страшной болезни солиста «На-На» похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-солиста группы «На-На» Лёвкина похоронят на Троекуровском кладбище 19 ноября
Скончавшийся от рецидива онкологического заболевания экс-участник группы «На-На» Владимир Лёвкин будет похоронен на Троекуровском кладбище 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор музыканта Александр Зыкин.
«Дата — завтра, на Троекуровском кладбище. Прощание и отпевание будут. По времени станет известно позже», — уточнил он в беседе с журналистом ТАСС.
Напомним, 57-летний Владимир Лёвкин умер 17 ноября. Ещё в 2003 году у певца диагностировали рак лимфатической системы. Музыкант долго лечился, после чего болезнь отступила. Однако несколько лет назад онкозаболевание вновь напомнило о себе, что могло привести к гибели. За пару дней до трагедии Лёвкин попал в больницу с признаками обычной инфекции. Певец известен тем, что стал самым ярким участником группы «На-На». Его уход из коллектива продюсер Бари Алибасов сравнил с предательством и долго не общался с музыкантом. Только после смерти Лёвкина он записал видеообращение, в котором признал талант исполнителя и перестал называть его «врагом».
ТАСС / Евгений Стукалин