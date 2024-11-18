Умершего от страшной болезни солиста «На-На» похоронят на Троекуровском кладбище

Скончавшийся от рецидива онкологического заболевания экс-участник группы «На-На» Владимир Лёвкин будет похоронен на Троекуровском кладбище 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор музыканта Александр Зыкин.

«Дата — завтра, на Троекуровском кладбище. Прощание и отпевание будут. По времени станет известно позже», — уточнил он в беседе с журналистом ТАСС.