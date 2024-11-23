В Европе объяснили Зеленскому, на каком языке на самом деле говорят ракеты

Владимир Зеленский, получив разрешение от США на удары вглубь России американскими ракетами ATACMS, заявил, что «ракеты сами за себя скажут». Эти слова прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз, отметивший, что ракеты действительно «разговаривают», однако не на том языке, на котором бы хотелось Зеленскому.