В Европе объяснили Зеленскому, на каком языке на самом деле говорят ракеты
Журналист Боуз: «Орешник» показал Зеленскому, что ракеты говорят на русском
Владимир Зеленский, получив разрешение от США на удары вглубь России американскими ракетами ATACMS, заявил, что «ракеты сами за себя скажут». Эти слова прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз, отметивший, что ракеты действительно «разговаривают», однако не на том языке, на котором бы хотелось Зеленскому.
«Какая разница за три дня. Ракеты определенно говорят. Но на русском», — отметил Боуз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, вечером, 21 ноября, президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары по территории РФ снарядами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. В Вашингтоне после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Неудивительно, ведь данные ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.
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