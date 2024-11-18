Захарова: Гибель курской журналистки подтвердила преступную сущность Зеленского

Захарова добавила, что украинские националисты устроили настоящую охоту за российскими журналистами, которые освещают происходящее на передовой. Дипломат напомнила, что только в этом году украинские войска не единожды прицельно били по сотрудникам СМИ России.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что серия жестоких нападений на российских журналистов и покушений на их жизнь является прямым следствием поддержки этих преступлений западными кураторами нацистского режима в Киеве, а также осознанного игнорирования со стороны профильных международных организаций и правозащитных структур. Дипломат добавила, что в настоящее время российские компетентные органы проводят расследования, направленные на установление и привлечение к ответственности всех представителей украинских вооружённых формирований, причастных к убийству Юлии Кузнецовой, которое квалифицируется как теракт. Захарова также подчеркнула, что все причастные к убийству российской журналистки понесут заслуженное и неизбежное наказание.