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18 ноября, 13:04

Захарова: Гибель курской журналистки подтвердила преступную сущность Зеленского

Убийство главреда курского издания «Народная газета» Юлии Кузнецовой ВСУ в очередной раз продемонстрировало уродливую и неисправимо преступную суть режима Владимира Зеленского. Российские правоохранители уже проводят следственные действия, которые позволят привлечь виновных к ответственности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ»,цитирует её пресс-служба дипломатического ведомства.

Захарова добавила, что украинские националисты устроили настоящую охоту за российскими журналистами, которые освещают происходящее на передовой. Дипломат напомнила, что только в этом году украинские войска не единожды прицельно били по сотрудникам СМИ России.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что серия жестоких нападений на российских журналистов и покушений на их жизнь является прямым следствием поддержки этих преступлений западными кураторами нацистского режима в Киеве, а также осознанного игнорирования со стороны профильных международных организаций и правозащитных структур. Дипломат добавила, что в настоящее время российские компетентные органы проводят расследования, направленные на установление и привлечение к ответственности всех представителей украинских вооружённых формирований, причастных к убийству Юлии Кузнецовой, которое квалифицируется как теракт. Захарова также подчеркнула, что все причастные к убийству российской журналистки понесут заслуженное и неизбежное наказание.

Появилось видео удара дрона ВСУ по машине с журналисткой Кузнецовой под Курском
Появилось видео удара дрона ВСУ по машине с журналисткой Кузнецовой под Курском

Напомним, вчера руководитель Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев заявил об ударе FPV-дрона по автомобилю участкового. Он добавил, что БПЛА противника стремятся атаковать любой движущийся по территории районного центра транспорт. В момент атаки в салоне находилась главред «Народной газеты» Юлия Кузнецова, она не выжила. Второй сотрудник издания и участковый, которые ехали вместе с ней, получили ранения. СК РФ завёл уголовное дела по факту террористического акта.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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